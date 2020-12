Bper-Ubi, raggiunto l’accordo per la cessione di 5.107 lavoratori (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Si è conclusa nella notte tra il 29 e il 30 dicembre la trattativa sindacale per la cessione di 5.107 lavoratrici e lavoratori compresi nel ramo d’azienda trasferito da Isp-Ubi-Ubis a Bper, in servizio in 486 filiali e 134 punti operativi. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Si è conclusa nella notte tra il 29 e il 30 dicembre la trattativa sindacale per ladi 5.107 lavoratrici ecompresi nel ramo d’azienda trasferito da Isp-Ubi-Ubis a, in servizio in 486 filiali e 134 punti operativi.

