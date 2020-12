Borsa: Wall Street chiude in rialzo, Dj +0,24% (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Roma, 30 dic. (Adnkronos) - Wall Street chiude in rialzo. Il Dow Jones ha guadagnato lo 0,24% a 30.409,56 punti. Il Nasdaq ha chiuso in aumento dello 0,15% a 12.870 punti mentre lo S&P 500 ha chiuso in rialzo dello 0,13% a 3.732,04 punti Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Roma, 30 dic. (Adnkronos) -in. Il Dow Jones ha guadagnato lo 0,24% a 30.409,56 punti. Il Nasdaq ha chiuso in aumento dello 0,15% a 12.870 punti mentre lo S&P 500 ha chiuso indello 0,13% a 3.732,04 punti

La figura che ha immobilizzato i prezzi della Borsa di Milano

Termina in modo deludente l'ultima seduta dell'anno di Piazza Affari e termina in modo deludente anche il 2020. Poteva essere un anno memorabile, ...

