Borsa Italiana: Convergenze, eVISO e Planetel debuttano su AIM Italia (Di mercoledì 30 dicembre 2020) (TeleBorsa) – Borsa Italiana dà oggi il benvenuto su AIM Italia a tre società: Convergenze, multiutility con servizi internet, voce, energia e gas naturale, eVISO, società specializzata nella fornitura di energia elettrica e Planetel, PMI attiva nelle telecomunicazioni. Le tre società portano a 23 il numero di ammissioni su AIM Italia nel 2020 e portano a 138 il numero totale di società quotate su AIM Italia. In fase di collocamento Convergenze ha raccolto 2,8 milioni di euro, di cui 0,3 milioni di euro riservati all'esercizio dell'opzione greenshoe in aumento di capitale. Il flottante al momento dell'ammissione è del 21,5% e la capitalizzazione è pari a circa 12,3 milioni di euro, assumendo ...

