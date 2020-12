Boquete | la nuova star del Milan

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Ildi Maurizio Ganz sta volando. La squadra rossonera, con l’arrivo della sosta natalizia, si trova al secondo posto solitario a soli tre punti dalla Juventus capolista, e con nove vittorie nelle prime dieci giornate si trova non solo lanciatissima verso l’obiettivo principale della qualificazione in Champions League, ma anche col sogno scudetto ancora vivo, con lo scontro diretto di San Siro vinto 1-0 dalle bianconere a fare per ora la differenza. Ad una squadra che ha già dimostrato ampiamente, nelle prime giornate di campionato, la propria forza, si è aggiunto, nell’ultimo periodo, un elemento di grandissima caratura internazionale, che permette alle rossonere di sognare e di ridurre forse il gap dalla Juventus. Il suo nome è Veronica. Veronica, esperienza e classe al servizio del ...

Quando a portarti in giro per il mondo è un pallone, vuol dire che vivi di passione. Una passione infinita, e non può essere altrimenti se da Ballarò ...