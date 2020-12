Bonus impatriati | un’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate fa tremare diversi contratti dello sport italiano

Leggi su oasport

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Una tegola fiscale potrebbe abbattersi su alcuni deipiù rinomatidegli ultimi due anni. L’Agenzia, infatti, con una sua interpretazione del, intende cancellare con un colpo di spugna le agevolazioni offerte dal decreto Crescita dell’inizio del 2019. Rilevante, in particolare, è la circolare 33/E/2020scorso 28 dicembre, con la quale si comunica proprio la sospensione dell’applicabilità delfiscale contenuto in quel decreto. Come riportato dal Sole 24 Ore, c’è anche stato un parere conforme emesso già a ottobre dal Ministero dell’Economia, che ritiene che il provvedimento non sia applicabile aglidi natura ...