Bonus 600 euro Inps: respinte 400 mila domande, ecco le motivazioni (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Le ultime sul Bonus 600 euro Inps: sarebbero state respinte oltre 400 mila domande, mentre altri attendono ancora l’importo. L’odissea dell’indennità Covid-19 non sembra essere finita: dopo un giorno start da incubo, con blocchi e down del sito e gravi problemi di violazione della privacy, le cose sembravano essere tornate alla normalità e tra il 15 e il 17 aprile una buona parte di Bonus è stata erogata alle persone richiedenti. Effettivamente non è stato rispetto alcun ordine prioritario considerando le tempistiche di presentazione delle domande e così c’è chi ha presentato domanda “in ritardo” e non il giorno 1 e ha percepito l’indennità di chi invece ha fatto domanda nelle prime ore del 1° aprile. Bonus 600 ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Le ultime sul600: sarebbero stateoltre 400, mentre altri attendono ancora l’importo. L’odissea dell’indennità Covid-19 non sembra essere finita: dopo un giorno start da incubo, con blocchi e down del sito e gravi problemi di violazione della privacy, le cose sembravano essere tornate alla normalità e tra il 15 e il 17 aprile una buona parte diè stata erogata alle persone richiedenti. Effettivamente non è stato rispetto alcun ordine prioritario considerando le tempistiche di presentazione dellee così c’è chi ha presentato domanda “in ritardo” e non il giorno 1 e ha percepito l’indennità di chi invece ha fatto domanda nelle prime ore del 1° aprile.600 ...

Frizzante1 : RT @kittesencul: Per ragioni di privacy non conosciamo ancora la lista completa di parlamentari e consiglieri miserabili che han richiesto… - LaLestofante : Gentili Presidente @sbonaccini e Assessore @raffaeledonini, gli specializzandi di Medicina attendono ancora il bonu… - IlNasara : RT @kittesencul: Per ragioni di privacy non conosciamo ancora la lista completa di parlamentari e consiglieri miserabili che han richiesto… - massimorm4 : RT @kittesencul: Per ragioni di privacy non conosciamo ancora la lista completa di parlamentari e consiglieri miserabili che han richiesto… - DobromirVasile : RT @kittesencul: Per ragioni di privacy non conosciamo ancora la lista completa di parlamentari e consiglieri miserabili che han richiesto… -

Ultime Notizie dalla rete : Bonus 600 Bonus 600 e 800 euro ai lavoratori dello sport, nuovi aggiornamenti InvestireOggi.it Calcio, sospeso retroattivamente il Decreto Crescita: stop ai bonus per i club di Serie A

L’agenzia delle Entrate blocca per i club calcio e basket lo sconto fiscale del 50% previsto nel 2019 per la mancanza di un decreto attuativo.?Pesanti le conseguenze se non dovesse essere emanato entr ...

Tore, ristoratore di Quartu, a Radio Casteddu: “Stato assente, chi ha lo stipendio sicuro eviti commenti”

"Io, come altri mei colleghi aspettiamo ancora il primo bonus del mancato incasso di aprile, la domanda risale al 12 di maggio. Le domande risultano perennemente in elaborazione, automaticamente dovev ...

L’agenzia delle Entrate blocca per i club calcio e basket lo sconto fiscale del 50% previsto nel 2019 per la mancanza di un decreto attuativo.?Pesanti le conseguenze se non dovesse essere emanato entr ..."Io, come altri mei colleghi aspettiamo ancora il primo bonus del mancato incasso di aprile, la domanda risale al 12 di maggio. Le domande risultano perennemente in elaborazione, automaticamente dovev ...