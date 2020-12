Bomba carta esplosa davanti un negozio | paura nel Vesuviano

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoPollena Trocchia (Na) – Per il vaccino contro la malavita organizzata pare bisognerà aspettare ancora un po’ e a pagarne le spese questa notte sono stati i cittadini residenti sulle pendici del Vesuvio. Dove a Pollena Trocchia unaha svegliato di soprassalto la piccola cittadina del. L’ordigno è stato fatto esplodere da ignoti all’esterno di undi via Massa, causando il danneggiamento della saracinesca dell’esercizio e di tre auto parcheggiate nelle vicinanze. Ora sul caso indagano i militari dell’Arma. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

