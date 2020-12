Bologna chiude il 2020 con 1.000 nuovi alberi (Di mercoledì 30 dicembre 2020) BOLOGNA – Bologna chiude il 2020 con mille nuovi alberi. Sono quelli messi a dimora in queste settimane in molti parchi e giardini della città, segnala il Comune con una nota: aceri campestri, frassini, tigli, olmi ma anche alcune specie non autoctone “particolarmente suggestive”, come ginkgo e liquidambar. Leggi su dire (Di mercoledì 30 dicembre 2020) BOLOGNA – Bologna chiude il 2020 con mille nuovi alberi. Sono quelli messi a dimora in queste settimane in molti parchi e giardini della città, segnala il Comune con una nota: aceri campestri, frassini, tigli, olmi ma anche alcune specie non autoctone “particolarmente suggestive”, come ginkgo e liquidambar.

Ultime ore del 2020 per la Sir Safety Conad Perugia. I Block Devils di Vital Heynen sono in pieno lavoro al PalaBarton in vista del primo importante appuntamento del 2021, il big match del 3 gennaio a ...

Bologna, 30 dicembre 2020 - La passione per il basket e per la Fortitudo gliel’ha trasmessa papà Massimo, giocatore delle minors piemontese, e adesso per Tommaso Baldasso, ultimo acquisto della Fortit ...

