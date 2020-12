Bollettino oggi 30 dicembre: contagi, morti e guariti regione per regione (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Il Bollettino di mercoledì 30 dicembre 2020 per l’emergenza Coronavirus in Italia. Come ogni giorno ecco i nuovi dati comunicati dal Ministero della Salute in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità. I numeri fanno come sempre riferimento alle ultime 24 ore e prendono in considerazione nuovi contagi, morti, guariti e tamponi processati in ogni regione. oggi si registrano 16.202 nuovi contagi, 575 morti, 19.960 guariti, 169.045 tamponi, 2.528 (-21) ricoverati in terapia intensiva, 23.566 (96) ricoverati negli altri reparti. Inoltre sono -4.333 gli attualmente positivi per un totale di 564.395. IL Bollettino E I NUMERI ODIERNI regione PER ... Leggi su sportface (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Ildi mercoledì 302020 per l’emergenza Coronavirus in Italia. Come ogni giorno ecco i nuovi dati comunicati dal Ministero della Salute in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità. I numeri fanno come sempre riferimento alle ultime 24 ore e prendono in considerazione nuovie tamponi processati in ognisi registrano 16.202 nuovi, 575, 19.960, 169.045 tamponi, 2.528 (-21) ricoverati in terapia intensiva, 23.566 (96) ricoverati negli altri reparti. Inoltre sono -4.333 gli attualmente positivi per un totale di 564.395. ILE I NUMERI ODIERNIPER ...

SkyTG24 : Il via libera al vaccino #AstraZeneca è arrivato dall'Agenzia di regolamentazione dei medicinali e dei prodotti san… - SkyTG24 : La Gran Bretagna è il primo Paese che approva l'uso del vaccino Oxford-#AstraZeneca - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 30 dicembre: 16.202 nuovi casi e 575 morti - folucar : RT @sportface2016: In #Italia oggi: 16.202 nuovi contagi, 575 morti, 19.960 guariti, 169.045 tamponi, 2.528 (-21) in terapia intensiva #30d… - serenel14278447 : RT @Adnkronos: #Coronavirus #Calabria, oggi 449 nuovi casi: il bollettino -