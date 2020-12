Bollettino del 30 dicembre: i numeri dell’epidemia in Italia (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Il Ministero della Salute, nella giornata di oggi, mercoledì 30 dicembre, ha comunicato i dati dell’epidemia da coronavirus in Italia tramite Bollettino. Aggiornato lo stato dell’epidemia da Covid-19 nel nostro Paese. Stando alla tabella sanitaria odierna del Ministero della Salute, i casi di contagio complessivi dall’inizio dell’emergenza sono saliti a 2.083.689 con un incremento di 16.202 unità rispetto a ieri. Prosegue L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Il Ministero della Salute, nella giornata di oggi, mercoledì 30, ha comunicato i datida coronavirus intramite. Aggiornato lo statoda Covid-19 nel nostro Paese. Stando alla tabella sanitaria odierna del Ministero della Salute, i casi di contagio complessivi dall’inizio dell’emergenza sono saliti a 2.083.689 con un incremento di 16.202 unità rispetto a ieri. Prosegue L'articolo proviene da YesLife.it.

