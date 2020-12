Bollettino Covid, se il 2020 finisce così siamo rovinati: morti e contagi, dritti verso il disastro (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Il Bollettino di mercoledì 30 dicembre rilasciato dal ministero della Salute dà conto di un importante aumento dei casi rispetto a ieri: i nuovi contagi sono infatti 16.202 su 169.045 tamponi analizzati, con il tasso di positività che è risalito al 9,6% (+0,9). Inoltre sono stati registrati 19.960 guariti e 575 morti, tanti ma leggermente in meno dei 659 di 24 ore fa, quando probabilmente il dato è stato “gonfiato” da un ritardo nella trasmissione avvenuto durante le feste. Per quanto riguarda la situazione del sistema sanitario nazionale, si conferma il trend di lento miglioramento: sono infatti stati registrati -96 ricoveri in reparti Covid (23.566 posti letto attualmente occupati) e -21 in terapia intensiva (2.528), dove però gli ingressi del giorno sono stati 175. E mancano quelli della Campania, che per il secondo ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Ildi mercoledì 30 dicembre rilasciato dal ministero della Salute dà conto di un importante aumento dei casi rispetto a ieri: i nuovisono infatti 16.202 su 169.045 tamponi analizzati, con il tasso di positività che è risalito al 9,6% (+0,9). Inoltre sono stati registrati 19.960 guariti e 575, tanti ma leggermente in meno dei 659 di 24 ore fa, quando probabilmente il dato è stato “gonfiato” da un ritardo nella trasmissione avvenuto durante le feste. Per quanto riguarda la situazione del sistema sanitario nazionale, si conferma il trend di lento miglioramento: sono infatti stati registrati -96 ricoveri in reparti(23.566 posti letto attualmente occupati) e -21 in terapia intensiva (2.528), dove però gli ingressi del giorno sono stati 175. E mancano quelli della Campania, che per il secondo ...

