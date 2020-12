Bollettino covid | i dati di mercoledì 30 dicembre 1 673 casi in Lombardia | 121 a Monza

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Prosegue incessante la lotta al coronavirus in. Nella giornata di30, a fronte di 23.878 tamponi, sono stati accertati altri 1.673in tutta la Regione (830 in più ...

Il via libera al vaccino #AstraZeneca è arrivato dall'Agenzia di regolamentazione dei medicinali e dei prodotti sanitari. 16.202 nuovi casi e tasso di positività salito al 9,6%. Le vittime sono 575. Nella giornata di oggi si sono registrati 42 nuovi casi positivi al #Coronavirus su 618 tamponi analizzati dall'Asl.

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino covid

ROMA – Sono 575 i decessi per coronavirus registrati in Italia nelle ultime ventiquattro ore, in tutto ora le vittime da inizio pandemia sono 73.604. I nuovi casi sono 16.202 a fronte di 169.045 tampo ...ROMA (ITALPRESS) – Tornano a crescere in modo più marcato i casi di coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore si registrano 16.202 nuovi contagi contro gli 11.212 registrati ieri. Da segnalare anche ...