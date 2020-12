Bollettino Coronavirus Lombardia oggi: i dati Covid 30 dicembre in Italia (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Milano, 30 dicembre 2020 - La Lombardia si appresta a voltare pagina e a concludere un anno segnato dalla pandemia e dalla lotta dentro e fuori dagli ospedali al Covid-19 . Da domani, come previsto ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Milano, 302020 - Lasi appresta a voltare pagina e a concludere un anno segnato dalla pandemia e dalla lotta dentro e fuori dagli ospedali al-19 . Da domani, come previsto ...

Open_gol : ?? 112 decessi in 24 ore - ZioKlint : RT @Pgreco_: In italia i morti per Covid di età compresa tra 0 e 19 anni, sono 19. D I C I A N N O V E. Dati ISS - infoitinterno : Bollettino Coronavirus Lombardia oggi: i dati Covid 30 dicembre in Italia - PerugiaToday : Coronavirus in Umbria, la mappa al 30 dicembre: tutti i dati comune per comune - SassiLive : CORONAVIRUS IN PUGLIA, BOLLETTINO 30 DICEMBRE: 23 MORTI, 1470 CASI POSITIVI. 52740 CONTAGIATI -