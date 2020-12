Bollettino coronavirus Lombardia, dati 30 dicembre/ 498 ricoveri in terapia intensiva (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Appuntamento con il Bollettino coronavirus Lombardia di oggi, mercoledì 30 dicembre: tutti gli ultimi dati in merito a guariti, contagi, vittime e situazione ospedaliera Leggi su ilsussidiario (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Appuntamento con ildi oggi, mercoledì 30: tutti gli ultimiin merito a guariti, contagi, vittime e situazione ospedaliera

Firenze, 30 dicembre 2020 - Sono 460 i nuovi casi di coronavirus accertati nelle ultime 24 ore in Toscana. I nuovi casi sono lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno preceden ...

Covid, un'altra giornata senza vittime a Prato

PRATO. Un'altra giornata senza vittime da Covid in provincia di Prato. Lo si ricava dal bollettino della Regione sull'epidemia di coronavirus, che segnala 20 nuovi casi a Prato ma nessun decesso. Il t ...

