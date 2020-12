Bollettino Coronavirus del 30 Dicembre 2020 (Di mercoledì 30 dicembre 2020) In data 30 Dicembre l’incremento nazionale dei casi è +0,78% (ieri +0,54%) con 2.083.689 contagiati totali, 1.445.690 dimissioni/guarigioni (+19.960) e 73.604 deceduti (+575); 564.395 infezioni in corso (-4.333). Elaborati 169.045 tamponi totali (ieri 128.740) con 63.748 casi testati (ieri 45.702); 16.202 positivi (target 4.311); rapporto positivi/tamponi totali 9,58% (ieri 8,70% – target 2%); rapporto positivi/casi testati 25,41% (ieri 24,53% – target 3%). Ricoverati con sintomi -96 (23.566); terapie intensive -21 (2.528) con 175 nuovi ingressi del giorno. Nuovi casi soprattutto in Veneto 2.986; Lombardia 1.673; Puglia 1.470; Emilia Romagna 1.427; Lazio 1.333; Sicilia 1.084; Piemonte 1.046; Campania 930. In Lombardia curva +0,35% (ieri +0,17%) con 23.878 tamponi totali (ieri 11.607) e 6.791 nuovi casi testati (ieri 3.842); 1.673 positivi (target 1.000); rapporto ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 30 dicembre 2020) In data 30l’incremento nazionale dei casi è +0,78% (ieri +0,54%) con 2.083.689 contagiati totali, 1.445.690 dimissioni/guarigioni (+19.960) e 73.604 deceduti (+575); 564.395 infezioni in corso (-4.333). Elaborati 169.045 tamponi totali (ieri 128.740) con 63.748 casi testati (ieri 45.702); 16.202 positivi (target 4.311); rapporto positivi/tamponi totali 9,58% (ieri 8,70% – target 2%); rapporto positivi/casi testati 25,41% (ieri 24,53% – target 3%). Ricoverati con sintomi -96 (23.566); terapie intensive -21 (2.528) con 175 nuovi ingressi del giorno. Nuovi casi soprattutto in Veneto 2.986; Lombardia 1.673; Puglia 1.470; Emilia Romagna 1.427; Lazio 1.333; Sicilia 1.084; Piemonte 1.046; Campania 930. In Lombardia curva +0,35% (ieri +0,17%) con 23.878 tamponi totali (ieri 11.607) e 6.791 nuovi casi testati (ieri 3.842); 1.673 positivi (target 1.000); rapporto ...

RaiNews : I dati sul #coronavirus in Italia - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 30 dicembre: 16.202 nuovi casi e 575 morti - rtl1025 : ?? Sono 16.202 i nuovi casi di #coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore su 169.045 #tamponi con il tasso di… - ilariadituccio : RT @rtl1025: ?? Sono 16.202 i nuovi casi di #coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore su 169.045 #tamponi con il tasso di #positività che s… - ilsussidiario : #Bollettino di #RegioneLombardia con i #dati di #coronavirus di oggi 30 Dicembre 2020 -