Bollette luce e gas in aumento: quanto pagheremo nel 2021? Come funzioneranno i bonus sociali (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Rincari in arrivo nel 2021: il primo trimestre dell’anno che sta per cominciare vedrà un aumento della spesa nelle Bollette di luce e gas. Un rimbalzo avviato già negli ultimi tre mesi del 2020 che si completerà con l’inizio del nuovo anno. La causa? Le alte quotazioni delle materie prime all’ingrosso e, per il gas, la consueta stagionalità con la crescita invernale della domanda. A riferirlo l’Arera, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente. Leggi anche >> Bollette luce e gas aumento dal 1° ottobre, Codacons: «Batosta per i consumatori» aumento Bollette 2021, luce e gas al rialzo: a quanto ammonta la spesa della famiglia tipo Gli incrementi, equivalenti al 4,5% ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Rincari in arrivo nel: il primo trimestre dell’anno che sta per cominciare vedrà undella spesa nelledie gas. Un rimbalzo avviato già negli ultimi tre mesi del 2020 che si completerà con l’inizio del nuovo anno. La causa? Le alte quotazioni delle materie prime all’ingrosso e, per il gas, la consueta stagionalità con la crescita invernale della domanda. A riferirlo l’Arera, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente. Leggi anche >>e gasdal 1° ottobre, Codacons: «Batosta per i consumatori»e gas al rialzo: aammonta la spesa della famiglia tipo Gli incrementi, equivalenti al 4,5% ...

Agenzia_Italia : Dal primo gennaio 2021 aumenteranno le bollette di luce e gas - SkyTG24 : Bollette, Arera: da gennaio 2021 aumento del 4,5% luce e del 5,3% gas - Adnkronos : #Bollette luce e gas, cosa cambia: aumenti in arrivo - Titti14760140 : RT @AndFranchini: Dal primo gennaio 2021 aumenteranno le bollette di luce e gas - tempoweb : Stangata in bolletta per luce e gas. E il #governo fa finta di niente -