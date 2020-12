Bob Odenkirk vuole picchiare duro | da Breaking Bad il debutto nel cinema d’azione

Leggi su wired

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) https://www.youtube.com/watch?v=k69UM9wVAMA La trasformazione non è da poco anche se non la si vede. Bobnon è diventato grosso come Dwayne Johnson, ma si è allenato due anni per essere in grado di girare scenein prima persona. A 58 anni. Ci è riuscito e il risultato è Io sono nessuno, film che uscirà a febbraio (come e dove lo capiremo a ridosso, per il momento è previsto per la sala). Il trailer dice tutto quel che c’è da dire. La premessa è dichiaratamente simile a John Wick (un pretesto scatena una macchina di morte dormiente) ma il film molto diverso, non fosse altro perché a dirigerlo c’è Ilya Naishuller, il cui esordio, Hardcore Henry, è stato un filmvorticoso tutto girato in soggettiva, cioè come se fossimo nella testa del protagonista e guardassimo dai suoi occhi. Tuttavia quando Keanu Reeves ha ...