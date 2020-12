BMW M2 CS Racing Cup Italy - Il campionato monomarca inizierà nel 2021

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) A partire dalla stagione, BMW Italia darà vita alM2 CSCup, composto da 12 gare che si svolgeranno durante sei eventi delItaliano Gran Turismo sui circuiti di Monza, Misano, Mugello, Imola e Vallelunga. La M2 CS da corsa. La protagonista sarà la M2 CS, una versione in allestimento gara della sportiva bavarese che viene venduta nel nostro Paese dai concessionari ufficiali certificati Customer. La vettura, sviluppata in collaborazione con la divisione M e con gli ingegneri di BMW Motorsport, eredita il motore 3.0 biturbo a sei cilindri in linea della variante stradale, qui capace di una potenza compresa tra 280 CV e 450 CV, programmabile a seconda del regolamento della classe in cui si ...