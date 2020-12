BMW - La M5 CS è pronta al debutto - VIDEO

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Il 2020 è stato un anno particolarmente importante per il reparto M della BMW. L'introduzione di nuovi modelli, come le M4 e M3, ha anticipato le tendenze di design per le sportive del futuro e negli ultimi mesi la gamma si è ampliata ulteriormente con nuove versioni. La Casa di Monaco, infatti, ha già annunciato l'arrivo della prima M3 Touring di serie della storia e ha introdotto sul mercato la M2 CS, che presto sarà affiancata dalla M5 CS. Quest'ultima è stata presentata sui social direttamente dal ceo del marchio M, Markus Flasch, che, mostrando alcuni dettagli della vettura, ne ha svelato le prime caratteristiche tecniche. Più leggera e con soli quattro posti. La BMW M5 CS andrà a posizionarsi al vertice massimo dell'offerta sportiva della Casa bavarese come variante più estrema della Serie 5 berlina. La base di partenza sarà quella della M5 Competition con trazione integrale ...