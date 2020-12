Blutec | Todde | ' ok cig fino al giugno 2021 | Mise e governo mantengono impegni' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Roma, 30 dic. (Adnkronos) - "Il sostegno dei lavoratori di Termini Imerese era un impegno che questosi era assunto, e l' accordo siglato oggi è la conferma della coerenza di questo percorso. Ora subito al lavoro per monitorare in merito allo sviluppo del programma per Termini Imerese". Ad affermarlo è la sottosegretaria alAlessandradopo che è stata firmata la cassa integrazionealper i lavoratori della ex Blutec di Termini Imerese. La Cigs per 635 lavoratori era scaduta lo scorso 17 ottobre. La decisione presa conferma anche l'impegno delche ha seguito, fin dalle origini, la vicenda della Blutec.