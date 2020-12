Blutec, ok dal ministero del Lavoro: “Cassa integrazione fino a fine giugno” (Di mercoledì 30 dicembre 2020) PALERMO – “Grazie all’intervento del Ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, la prosecuzione dell’integrazione salariale continuerà fino al 30 giugno 2021. Con il Decreto emesso in data odierna dalla Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è stato autorizzato il proseguimento della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per i lavoratori di Blutec S.p.A. in amministrazione straordinaria per il periodo dal 18 ottobre 2020 al 30 giugno 2021. La decisione conferma l’impegno assunto dal Dicastero che ha seguito, fin dalle sue origini, la vicenda della Blutec. Il trattamento avrà ad oggetto il personale assegnato all’unità produttiva di Termini Imerese e sarà corrisposto direttamente dall’Inps. Il Decreto consente che il trattamento di integrazione salariale prosegua senza alcuna soluzione di continuità rispetto al periodo già autorizzato”. Così una nota del Ministero del Lavoro. TODDE: “CIGS PER LAVORATORI, MISE E GOVERNO MANTENGONO IMPEGNI“ Leggi su dire (Di mercoledì 30 dicembre 2020) PALERMO – “Grazie all’intervento del Ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, la prosecuzione dell’integrazione salariale continuerà fino al 30 giugno 2021. Con il Decreto emesso in data odierna dalla Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è stato autorizzato il proseguimento della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per i lavoratori di Blutec S.p.A. in amministrazione straordinaria per il periodo dal 18 ottobre 2020 al 30 giugno 2021. La decisione conferma l’impegno assunto dal Dicastero che ha seguito, fin dalle sue origini, la vicenda della Blutec. Il trattamento avrà ad oggetto il personale assegnato all’unità produttiva di Termini Imerese e sarà corrisposto direttamente dall’Inps. Il Decreto consente che il trattamento di integrazione salariale prosegua senza alcuna soluzione di continuità rispetto al periodo già autorizzato”. Così una nota del Ministero del Lavoro. TODDE: “CIGS PER LAVORATORI, MISE E GOVERNO MANTENGONO IMPEGNI“

PalermoToday : Blutec, Uilm palermo: “Intervento per sbloccare la cigs, rassicurazioni dal sindaco' - ilSicilia : #Cronaca #Economia Blutec: dal Comune di Termini impegno per sbloccare la Cigs - LiveSicilia : Blutec, i sindacati: “Dal Comune di Termini impegno per la Cigs” -

Ultime Notizie dalla rete : Blutec dal Blutec: dal Comune di Termini impegno per sbloccare la Cigs ilSicilia.it Blutec, firmata la cassa integrazione fino a giugno 2021 per gli operai

Firmata la cassa integrazione fino al giugno 2021 per i lavoratori della ex Blutec di Termini Imerese. A darne notizia è il deputato regionale del Movimento 5 ...

Boccata d’ossigeno per i lavoratori Blutec: autorizzata la Cigs fino al 30 giugno

Autorizzato il proseguimento della cig straordinaria per i lavoratori della Blutec di Termini Imerese (PA) in amministrazione straordinaria per il periodo dal 18 ottobre 2020 al 30 giugno 2021.

Firmata la cassa integrazione fino al giugno 2021 per i lavoratori della ex Blutec di Termini Imerese. A darne notizia è il deputato regionale del Movimento 5 ...Autorizzato il proseguimento della cig straordinaria per i lavoratori della Blutec di Termini Imerese (PA) in amministrazione straordinaria per il periodo dal 18 ottobre 2020 al 30 giugno 2021.