Billie Eilish perde 100000 followers per una foto senza veli (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Billie Eilish perde 100000 followers per una foto di nudo di donna che non è piaciuta ai suoi seguaci. In molti, hanno così deciso di lasciare il suo profilo. I disegni pubblicati dall'artista hanno alleggerito il carico dei followers che comunque continuano a essere numerosi, ancora circa 73 milioni. L'artista è stata quindi "punita" per aver partecipato alla sfida Instagram intitolata Post A Picture Of, nella quale si richiedeva di pubblicare un disegno di cui vai davvero orgoglioso. Billie Eilish non si è fatta pregare e ha pubblicato un quaderno nel quale ha inserito alcuni disegni di nudo femminile e ha aggiunto: "Probabilmente amo le tette". I disegni mostrati da Billie Eilish hanno urtato ...

