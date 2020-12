Billie Eilish, i suoi nudi su Instagram le fanno perdere follower: "Siete dei mocciosi" (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Billie Eilish ha pubblicato una serie di nudi sul suo account Instagram ma - galeotta fu la pubblicazione - ha perso ben 100 mila follower. Billie Eilish ha perso circa 100 mila followers su Instagram dopo aver preso parte alla challenge virale "Post a Photo Of" e aver pubblicato una serie di nudi. Come ha documentato un fan su Twitter, il profilo della pop star è calato a picco ed è passato da 73 milioni di seguaci a 72.9 milioni dopo la pubblicazione di diversi disegni ritraenti numerosi seni. L'evento sembra aver profondamente infastidito la cantante 19enne, che si è lasciata andare ad un commento contro tutti i suoi fan. Invitata da un fan a prendere parte alla challenge "Post a Picture Of: a ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 30 dicembre 2020)ha pubblicato una serie disul suo accountma - galeotta fu la pubblicazione - ha perso ben 100 milaha perso circa 100 milas sudopo aver preso parte alla challenge virale "Post a Photo Of" e aver pubblicato una serie di. Come ha documentato un fan su Twitter, il profilo della pop star è calato a picco ed è passato da 73 milioni di seguaci a 72.9 milioni dopo la pubblicazione di diversi disegni ritraenti numerosi seni. L'evento sembra aver profondamente infastidito la cantante 19enne, che si è lasciata andare ad un commento contro tutti ifan. Invitata da un fan a prendere parte alla challenge "Post a Picture Of: a ...

