Bilancio | con 153 sì al Senato la manovra diventa legge

Il governo ha incassato la fiducia del Senato con 153 sì, 118 no e 1 astenuto. Dopo il via libera di Palazzo Madama la legge di Bilancio è approvata in via definitiva.

Regione, la legislatura stavolta si chiude con il Bilancio. Il "grosso" va alla sanità

Dopo il sì pronunciato dalla Camera il 27 dicembre scorso, anche il Senato, privato della possibilità di apportare modifiche al testo licenziato da Palazzo Montecitorio, ha approvato il ddl Bilancio ...

Incentivi auto 2021, chi ha diritto al bonus del 40% per le auto elettriche

L'Ecobonus confermato anche per il 2021 Nella nuova legge di bilancio è inoltre prevista la modifica degli attuali eco-incentivi per l'acquisto di auto nuove con prezzo di listino fino a 50mila euro ...

