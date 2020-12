Bielorussia: il presidente Lukashenko al gran ballo di Capodanno senza mascherina né distanziamento (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Bielorussia: Lukashenko al gran ballo di Capodanno senza mascherina Nonostante l’epidemia di Covid e le proteste contro la sua rielezione che vanno avanti dal 9 agosto scorso, il presidente della Bielorussia, Alexander Lukashenko, nella serata di martedì 29 dicembre ha presenziato al gran ballo di Capodanno senza mascherina né distanziamento sociale. L’evento, organizzato al Palazzo dell’Indipendenza di Minsk, ha visto la partecipazione di 314 giovani provenienti da tutto il Paese. Nessuno dei presenti indossava la mascherina né, ovviamente rispettava le norme di distanziamento, ... Leggi su tpi (Di mercoledì 30 dicembre 2020)aldiNonostante l’epidemia di Covid e le proteste contro la sua rielezione che vanno avanti dal 9 agosto scorso, ildella, Alexander, nella serata di martedì 29 dicembre ha presenziato aldinésociale. L’evento, organizzato al Palazzo dell’Indipendenza di Minsk, ha visto la partecipazione di 314 giovani provenienti da tutto il Paese. Nessuno dei presenti indossava lané, ovviamente rispettava le norme di, ...

