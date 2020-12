Bernardeschi Juventus, “La Stampa”: addio in vista, offerto ad un top club italiano (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Bernardeschi Juventus – L’avventura di Federico Bernardeschi alla Juventus sembra essere ormai giunta al capolinea. L’esterno italiano, sebbene sia stato impiegato con costanza da Andrea Pirlo, è considerata dalla dirigenza bianconera una pedina di scambio, utile per raggiungere gli obiettivi che Paratici si è prefissato. Del resto, anche in estate l’uomo mercato della Vecchia Signora ha cercato di piazzare l’ex ala della Fiorentina un pò ovunque senza riuscirci. Adesso però si riapre una pista importante in Italia. Bernardeschi Juventus, contatti col Milan Con l’Europeo ormai alle porte, non è escluso che Bernardeschi recepisca questi segnali mandati dalla società, e decida di volgere il proprio sguardo altrove. In questo senso, un’ importante ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 30 dicembre 2020)– L’avventura di Federicoallasembra essere ormai giunta al capolinea. L’esterno, sebbene sia stato impiegato con costanza da Andrea Pirlo, è considerata dalla dirigenza bianconera una pedina di scambio, utile per raggiungere gli obiettivi che Paratici si è prefissato. Del resto, anche in estate l’uomo mercato della Vecchia Signora ha cercato di piazzare l’ex ala della Fiorentina un pò ovunque senza riuscirci. Adesso però si riapre una pista importante in Italia., contatti col Milan Con l’Europeo ormai alle porte, non è escluso cherecepisca questi segnali mandati dalla società, e decida di volgere il proprio sguardo altrove. In questo senso, un’ importante ...

