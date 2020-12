Belen Rodriguez toglie il fiato ai suoi follower: “sembri disegnata” (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Belen Rodriguez toglie il fiato ai fan e lo fa con una bellissima foto postata da pochissime ore sui social, scopriamo insieme i commenti che le hanno lasciato. foto InstagramE’ come sempre la regina dei social la showgirl argentina che da diversi mesi ha ritrovato l’amore al fianco del fotografo e hair stylist Antonino Spinalbese e che si è lasciata alle spalle il dolore per la fine del suo matrimonio con De Martino, con cui cresce il piccolo Santiago. E’ una donna molto diversa da quella di prima che nell’ultimo periodo ha anche deciso di eliminare dalla sua vita tutte le persone che non le portano benessere, pare infatti che abbia rotto con diversi dei suoi amici e non è tutto, sembra pure che si sia messa in prima linea per spronare il fidanzato a rincorrere la sua carriera da ... Leggi su chenews (Di mercoledì 30 dicembre 2020)ilai fan e lo fa con una bellissima foto postata da pochissime ore sui social, scopriamo insieme i commenti che le hanno lasciato. foto InstagramE’ come sempre la regina dei social la showgirl argentina che da diversi mesi ha ritrovato l’amore al fianco del fotografo e hair stylist Antonino Spinalbese e che si è lasciata alle spalle il dolore per la fine del suo matrimonio con De Martino, con cui cresce il piccolo Santiago. E’ una donna molto diversa da quella di prima che nell’ultimo periodo ha anche deciso di eliminare dalla sua vita tutte le persone che non le portano benessere, pare infatti che abbia rotto con diversi deiamici e non è tutto, sembra pure che si sia messa in prima linea per spronare il fidanzato a rincorrere la sua carriera da ...

zazoomblog : Belen Rodriguez sorpresa sotto la doccia: spettacolo inaudito! – FOTO - #Belen #Rodriguez #sorpresa #sotto - gossipblogit : Belen Rodriguez, il fidanzato Antonio Spinalbese ha lasciato il lavoro per lei - Betamale60 : RT @dea_channel: cambio d'abito per la divina Belen Rodriguez, voi come la preferite in bianco o giallo??? ???????????? - infoitcultura : Belen Rodriguez, la rottura spiazza tutti: “E’ finita” - infoitcultura : Belen Rodriguez fine della storia | L’argentina gli dice addio -