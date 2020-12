Basket | terremoto Croazia | salvo Tomusic | 17enne in forza a Trieste

Leggi su sportface

Tra i superstiti delche ha colpito lae in particolare la città di Petrinja c'è anche Toni. Ilgioca anella squadra Under 18 della Pallacanestroe studia e gioca in Italia da ormai tre anni. Insieme alla famiglia, dalla quale si era recato per le festività viste le restrizioni legate al Coronavirus,è riuscito a uscire indenne dalla sua casa durante la scossa che ha provocato anche dei crolli nella zona. Nessun danno fisico quindi, ma a quanto pare l'abitazione è stata dichiarata inagibile. Nelle prossime orerientrerà a, mentre la sua famiglia dovrà trovare una nuova sistemazione.