Bari | slitta apertura mercato di Japigia | si spera possa essere inaugurato nella prossima primavera

Il mercato di Japigia di Bari non sarà inaugurato per la fine del 2020. L'impresa appaltatrice non ha terminato i lavori nei tempi stabiliti a causa del lockdown per Covid. I lavori per il nuovo mercato di Japigia ebbero inizio nel novembre 2018. Sono passati due anni ma l'apertura è slittata nuovamente. I lavori nel mercato sono quasi tutti completati e l'impresa appaltatrice dovrebbe solo intervenire per la pavimentazione di alcune zone del mercato. L'assessore dei lavori pubblici di Bari e il sindaco sperano quanto prima che i lavori terminano e i cittadini possano usufruire di una nuova e confortevole struttura.

