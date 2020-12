Barcellona che fiasco: anche l’Eibar mette sotto scacco Koeman – ANALISI TATTICA (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Il 2020 disastroso del Barcellona si è concluso con l’ennesimo passo falso: anche contro l’Eibar la squadra di Koeman ha mostrato enormi difetti Gli inizi del primo e del secondo tempo di Barcellona-Eibar sembravano mettere in discesa per Koeman il resto del match. In avvio di gara, Braithwaite ha avuto un rigore a favore, mentre l’ingresso di Dembélé nella ripresa stava dando molta più pericolosità ai blaugrana. Invece, l’attaccante danese ha calciato malamente dagli 11 metri, mentre un brutto errore di Araujo ha provocato il gol dell’Eibar forse nel momento migliore dei padroni di casa, che poco prima avevano sfiorato il vantaggio. A fine gara, Koeman si è detto deluso più per il risultato che per la prestazione: “Non è la ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Il 2020 disastroso delsi è concluso con l’ennesimo passo falso:controla squadra diha mostrato enormi difetti Gli inizi del primo e del secondo tempo di-Eibar sembravanore in discesa peril resto del match. In avvio di gara, Braithwaite ha avuto un rigore a favore, mentre l’ingresso di Dembélé nella ripresa stava dando molta più pericolosità ai blaugrana. Invece, l’attaccante danese ha calciato malamente dagli 11 metri, mentre un brutto errore di Araujo ha provocato il gol delforse nel momento migliore dei padroni di casa, che poco prima avevano sfiorato il vantaggio. A fine gara,si è detto deluso più per il risultato che per la prestazione: “Non è la ...

bonucci_leo19 : Abbiamo conquistato vittorie importanti. A Barcellona. A Parma. Come il Derby. Vittorie da Juve. Poi abbiamo sub… - puigisismo : @burattinaio0 Eh ma lui vuole rimanere per dimostrare che può giocare nel Barcellona - Melos801 : @theboss_1908 @fcin1908it In sostanza è un Handanovic secondo? No grazie! Piuttosto se il Barcellona vuole Lautaro che ci diano Ter Stegen - saldiacono : @StefanoScardin2 @PierluigiPugli1 @ContinassaMech Kulusesky ha 20 dobbiamo aspettare lo sviluppo!!pedri del Barcell… - KSport24 : @ReaAlessandroo @Davide_zeta_ @Diffidato_ @fabiogesmundo @battitomilan7 @DiMarzio @ACMonza @1913parmacalcio @Lega_B… -