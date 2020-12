Bambina di 12 anni sospesa da scuola per aver abbracciato la compagna (Di mercoledì 30 dicembre 2020) sospesa a scuola per aver salutato una compagna di classe con un abbraccio : è successo in Veneto. Una Bambina di dodici anni è stata sospesa per un giorno dalle lezioni scolastiche per non aver ... Leggi su leggo (Di mercoledì 30 dicembre 2020)persalutato unadi classe con un abbraccio : è successo in Veneto. Unadi dodiciè stataper un giorno dalle lezioni scolastiche per non...

fattoquotidiano : TERREMOTO IN CROAZIA Scosse di terremoto talmente potenti da ridurre tutto il centro storico a un cumulo di macerie… - fattoquotidiano : TERREMOTO IN CROAZIA In Slovenia chiusa la centrale nucleare, leggi cosa sta accadendo [SEGUI ORA PER ORA] - AntoniaAtzeni : RT @AndreaMarano11: Scatto che valse il Premio Pulitzer al fotografo #KevinCarter Scattata nel 1993 in Sudan durante una carestia La bambin… - LaZebraAPuah : Questo è stato uno degli anni peggiori della mia vita, anche se non so fare una classifica dei più brutti. Sicurame… - artedipulire : RT @AndreaMarano11: Scatto che valse il Premio Pulitzer al fotografo #KevinCarter Scattata nel 1993 in Sudan durante una carestia La bambin… -