Avvocatura dello Stato boccia il trasferimento dei forestali nell’Arma dei Carabinieri voluto da Renzi | ‘Viola diritto associazione sindacale’

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Ildeideiha violato la Convenzione europea dei diritti dell’uomo. L’ammissione che non ti aspetti arriva, per voce dell’, dallo stesso governo italiano, a quattro anni dall’attuazione della riforma Madia che, sotto il governo, ha abolito il Corpo forestale, prevedendone appunto l’assorbimento. Un passaggio che per 7.200su 7.800 si è trasformato in una “militarizzazione forzata”, con la perdita di alcuni diritti come quelli di riunirsi in associazioni sindacali e di scioperare. L’anno scorso la Corte Costituzionale ha ritenuto questa parte della riforma Madia legittima, ma ora la questione torna alla ribalta di fronte alla ...