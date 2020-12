Australian Open: 9 azzurri nelle qualificazioni, 9 nel main draw (Di giovedì 31 dicembre 2020) Sono 9 i tennisti italiani che figurano nell'entry-list delle qualificazioni del primo Slam del 2021, gli Australian Open. Si tratta di Lorenzo Musetti, Federico Gaio, Paolo Lorenzi, Lorenzo Giustino, Alessandro Giannessi, Thomas Fabbiano, Roberto Marcora, Matteo Viola e Gian Marco Moroni. I match di qualificazione si giocheranno sul cemento di Doha, in Qatar, dal 10 al 13 gennaio una scelta legata ai problemi derivati dalla pandemia. Le sfide del main draw si disputeranno invece regolarmente Melbourne dall'8 al 21 febbraio.Per quanto riguarda l'entry-list del main draw le rinunce di Federer, Pouille e Tsonga hanno spalancato le porte del tabellone principale ad Andreas Seppi. Con l'altoatesino diventano 9 gli azzurri presenti: gli altri sono Matteo ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 31 dicembre 2020) Sono 9 i tennisti italiani che figurano nell'entry-list delledel primo Slam del 2021, gli. Si tratta di Lorenzo Musetti, Federico Gaio, Paolo Lorenzi, Lorenzo Giustino, Alessandro Giannessi, Thomas Fabbiano, Roberto Marcora, Matteo Viola e Gian Marco Moroni. I match di qualificazione si giocheranno sul cemento di Doha, in Qatar, dal 10 al 13 gennaio una scelta legata ai problemi derivati dalla pandemia. Le sfide delsi disputeranno invece regolarmente Melbourne dall'8 al 21 febbraio.Per quanto riguarda l'entry-list delle rinunce di Federer, Pouille e Tsonga hanno spalancato le porte del tabellone principale ad Andreas Seppi. Con l'altoatesino diventano 9 glipresenti: gli altri sono Matteo ...

Eurosport_IT : Australian Open sempre più vicini, ecco tutte le wild card ???????? #EurosportTENNIS | #AustralianOpen | #Murray - OA_Sport : #AusOpen Definito l'elenco delle wild card a Melbourne: un roster in cui Andy Murray tira le fila - MarcoMuscatell3 : RT @GeorgeSpalluto: Seppi ?? Australian Open Diventano 9 gli italiani nel tabellone principale degli #AusOpen Berrettini ???? Fognini ???? Son… - apicella57 : RT @federtennis: ???? #AusOpen: dopo il forfait di Federer, Poulle e Tsonga, diventano 9 gli italiani in main draw. Andreas Seppi entra in… - criscriswald : RT @federtennis: ???? #AusOpen: dopo il forfait di Federer, Poulle e Tsonga, diventano 9 gli italiani in main draw. Andreas Seppi entra in… -