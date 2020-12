Australia, mega party in spiaggia di giovani turisti britannici per festeggiare Natale tutti senza mascherina, si teme una massiccia catena di contagi (Di mercoledì 30 dicembre 2020) A preoccupare le autorità inglesi, oltre all’aumento esponenziale di contagi, è stato anche un party di Natale organizzato il 25 dicembre da quasi 200 giovani turisti inglesi sulle spiagge di Bronte Beach a pochi chilometri da Sidney in Australia. I giovani inglesi si sono dati appuntamento sulla spiaggia di Bronte Beach senza che nessuno indossasse la mascherina. Ora le autorità temono che il party non autorizzato possa provocare una massiccia catena di contagi. A disperdere i partecipanti alla festa è stato il tardivo intervento della Polizia Australiana che ha identificato quasi tutti i partecipanti per ... Leggi su baritalianews (Di mercoledì 30 dicembre 2020) A preoccupare le autorità inglesi, oltre all’aumento esponenziale di, è stato anche undiorganizzato il 25 dicembre da quasi 200inglesi sulle spiagge di Bronte Beach a pochi chilometri da Sidney in. Iinglesi si sono dati appuntamento sulladi Bronte Beachche nessuno indossasse la. Ora le autorità temono che ilnon autorizzato possa provocare unadi. A disperdere i partecipanti alla festa è stato il tardivo intervento della Poliziana che ha identificato quasii partecipanti per ...

