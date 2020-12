Aurora Ramazzotti stupisce con le sue forme: ma c’è il trucco (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Aurora Ramazzotti ironizza sulle sue forme, la giovane torna sui social con la sua solita dose di buon umore che piace davvero a tutti, ecco il motivo. foto InstagramE’ come sempre la protagonista indiscussa dei social e in particolare di Instagram, la figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti che anche oggi ha portato tantissimo buon uomore con il suo ultimo post. Non ha mai avuto timore di mostrarsi al naturale anche con le sue imperfezioni, ma questa svolta svela un lato diverso e ironizza su un particolare che come sempre ai suoi follower non sfugge e che lei capta prima del previsto. Prima di scoprire di cosa si tratta, anche la giovane è risultata tempo fa positiva al Covid e per lungo tempo è rimasta i quarantena in casa con il fidanzato lontana dal resto della famiglia. LEGGI ... Leggi su chenews (Di mercoledì 30 dicembre 2020)ironizza sulle sue, la giovane torna sui social con la sua solita dose di buon umore che piace davvero a tutti, ecco il motivo. foto InstagramE’ come sempre la protagonista indiscussa dei social e in particolare di Instagram, la figlia di Michelle Hunziker e Erosche anche oggi ha portato tantissimo buon uomore con il suo ultimo post. Non ha mai avuto timore di mostrarsi al naturale anche con le sue imperfezioni, ma questa svolta svela un lato diverso e ironizza su un particolare che come sempre ai suoi follower non sfugge e che lei capta prima del previsto. Prima di scoprire di cosa si tratta, anche la giovane è risultata tempo fa positiva al Covid e per lungo tempo è rimasta i quarantena in casa con il fidanzato lontana dal resto della famiglia. LEGGI ...

zazoomblog : Aurora Ramazzotti stupisce con le sue forme: ma c’è il trucco - #Aurora #Ramazzotti #stupisce #forme: - fridayiminI0ve : Tweet di apprezzamento per Aurora Ramazzotti che per prima ha sottolineato come il più grande pregio di Tommaso siano i suoi polpacci #gfvip - Youarewhatyoua1 : In tutto ciò io sto pensando alla povera Aurora Ramazzotti che ha dovuto sopportare il Tommy pre GF. Ama penso tu s… - sunnycee_s : @instabileqf Aurora Ramazzotti, sua migliore amica da dieci anni, e questo significa che una volta spentasi, più o… - martasara_ : Fate entrare Aurora Ramazzotti per una settimana che ci regala il Capri-gate con Tommaso #GFVIP -