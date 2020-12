Atrofia muscolare spinale: ottimi risultati con nuova terapia su bimbo di 5 mesi (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Ha appena 5 mesi e convive con una malattia molto più grande di lui. Si chiama Giuseppe, il piccolo affetto da SMA (Atrofia muscolare spinale) di tipo 1, che nelle scorse settimane è stato sottoposto a un rivoluzionario trattamento con terapia genica presso l’ospedale Niguarda di Milano. Il suo caso è un primo esempio degli immensi progressi della ricerca. Il monitoraggio costante e il ricovero I genitori di Giuseppe vivono in Lombardia e hanno già un’altra bambina, di 3 anni. Lo scorso settembre hanno affidato il loro piccolo al Centro NeMo di Milano che, con gli omonimi centri di Roma, Arenzano, Messina, Brescia e Napoli, lavora per individuare terapie per contrastare le malattie neurodegenerative. Dopo alcuni mesi di monitoraggio clinico, i medici e la famiglia hanno ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Ha appena 5e convive con una malattia molto più grande di lui. Si chiama Giuseppe, il piccolo affetto da SMA () di tipo 1, che nelle scorse settimane è stato sottoposto a un rivoluzionario trattamento congenica presso l’ospedale Niguarda di Milano. Il suo caso è un primo esempio degli immensi progressi della ricerca. Il monitoraggio costante e il ricovero I genitori di Giuseppe vivono in Lombardia e hanno già un’altra bambina, di 3 anni. Lo scorso settembre hanno affidato il loro piccolo al Centro NeMo di Milano che, con gli omonimi centri di Roma, Arenzano, Messina, Brescia e Napoli, lavora per individuare terapie per contrastare le malattie neurodegenerative. Dopo alcunidi monitoraggio clinico, i medici e la famiglia hanno ...

Trovate le terapie per contrastare la malattia che colpisce 1 neonato su 10.000, frutto di uno straordinario lavoro di squadra e di speranza.

