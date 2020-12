Atletico Madrid, Simeone: “500 panchine? Non cambierò. Assenza ingiusta di Trippier” (Di giovedì 31 dicembre 2020) “È stata dura, come sempre contro il Getafe. I primi 30 minuti abbiamo giocato come volevamo segnando il gol, ma poi il Getafe ha iniziato a giocare la partita che voleva. Per quanto riguarda le 500 panchine ho sempre pensato partita dopo partita vivendo il presente. Prima di venire qui mi sono preparato e ho sempre pensato che avrei voluto portare con me le persone che poi mi hanno accompagnato. Ho sempre pensato partita per partita e non cambierò ora“. Queste sono le prime considerazioni esplicitate da Diego Simeone, rilasciate nel post-partita di Atletico Madrid-Getafe. L’allenatore dei Colchoneros ha dunque commentato il successo per 1-0 dei propri uomini, confermandosi in testa alla classifica della Liga 2020/2021. Simeone ha inoltre esternato il proprio pensiero ... Leggi su sportface (Di giovedì 31 dicembre 2020) “È stata dura, come sempre contro il Getafe. I primi 30 minuti abbiamo giocato come volevamo segnando il gol, ma poi il Getafe ha iniziato a giocare la partita che voleva. Per quanto riguarda le 500ho sempre pensato partita dopo partita vivendo il presente. Prima di venire qui mi sono preparato e ho sempre pensato che avrei voluto portare con me le persone che poi mi hanno accompagnato. Ho sempre pensato partita per partita e nonora“. Queste sono le prime considerazioni esplicitate da Diego, rilasciate nel post-partita di-Getafe. L’allenatore dei Colchoneros ha dunque commentato il successo per 1-0 dei propri uomini, confermandosi in testa alla classifica della Liga 2020/2021.ha inoltre esternato il proprio pensiero ...

DiMarzio : #AtleticoMadrid, ufficiale la rescissione di #DiegoCosta - CorSport : '#Milik dice sì all'Atletico Madrid' ?? - MondoNapoli : Sportitalia - Milik, il Napoli tratta con un club francese. Atletico Madrid sullo sfondo: le ultime -… - Saka_isKing : RT @calciomercatoit: ?? #Fiorentina, duello con il #Torino per #Torreira: è in uscita dall’#Arsenal ?? #CMITmercato - alfonso25592 : @GoalItalia Non sarà mai un esempio come persona, come calciatore è indiscutibile, un attaccante pazzesco. Lo dimos… -