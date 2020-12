Atletico Madrid, oggi Simeone raggiunge le 500 panchine con il club (Di mercoledì 30 dicembre 2020) L’Atletico Madrid oggi affronta il Getafe alle 19.15 e Simeone raggiungerà il traguardo delle 500 panchine con il club. Il tecnico argentino è approdato nella squadra in cui aveva militato calciatore in due esperienze (tra il 1994 e il 1997 e poi tra il 2003 e il 2005) nel dicembre 2011, riuscendo ad avere un forte impatto da subito. A fine stagione, infatti, ha conquistato il primo dei sette trofei vinti con i Colchoneros: l’Europa League in finale contro l’Athletic Bilbao. Al di là dei risultati, Simeone ha saputo imprimere il proprio marchio attraverso uno stile di gioco perfettamente riconoscibile, diventato una sorta di paradigma calcistico. Si è spesso parlato di Cholismo e “unoazerismo” per la grinta e la solidità difensiva come tratti ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 30 dicembre 2020) L’affronta il Getafe alle 19.15 erà il traguardo delle 500con il. Il tecnico argentino è approdato nella squadra in cui aveva militato calciatore in due esperienze (tra il 1994 e il 1997 e poi tra il 2003 e il 2005) nel dicembre 2011, riuscendo ad avere un forte impatto da subito. A fine stagione, infatti, ha conquistato il primo dei sette trofei vinti con i Colchoneros: l’Europa League in finale contro l’Athletic Bilbao. Al di là dei risultati,ha saputo imprimere il proprio marchio attraverso uno stile di gioco perfettamente riconoscibile, diventato una sorta di paradigma calcistico. Si è spesso parlato di Cholismo e “unoazerismo” per la grinta e la solidità difensiva come tratti ...

DiMarzio : #AtleticoMadrid, ufficiale la rescissione di #DiegoCosta - sportface2016 : #DiegoCosta dà l'addio all'#AtleticoMadrid attraverso un post su Instagram - FBPredictions : ? #AtleticoMadrid vs #Getafe ???? #LaLiga ??? Wanda Metropolitano ?? Preview: - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: AS – Diaz: 'Milik interessa da tempo all'Atletico Madrid, il giocatore ha dato il suo ok al trasferimento ma non è un'o… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: AS – Diaz: 'Milik interessa da tempo all'Atletico Madrid, il giocatore ha dato il suo ok al trasferimento ma non è un'o… -