Arrivati i vaccini anti-covid a Udine: si comincia oggi la somministrazione (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Sono Arrivati: i vaccini Pfizer sono Arrivati in mattinata all'ospedale di Udine e da qui verranno smistati nelle sedi di Monfalcone e Tolmezzo per dar via alla somministrazione di massa. Le ... Leggi su udinetoday (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Sono: iPfizer sonoin mattinata all'ospedale die da qui verranno smistati nelle sedi di Monfalcone e Tolmezzo per dar via alladi massa. Le ...

