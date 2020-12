Arrivate in Italia (con 24 ore di ritardo) parte delle 470mila dosi del vaccino anti-Covid della Pfizer (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Covid: Arrivate in Italia le 470mila dosi del vaccino Pfizer Sono Arrivate in Italia all’alba di oggi, mercoledì 30 dicembre, una parte delle circa 470mila dosi del vaccino anti-Covid sviluppato da Pfizer-BioNTech, che daranno il sostanziale via alla campagna di vaccinazione di massa dopo la giornata simbolica del “Vaccine Day” dello scorso 27 dicembre. Poco dopo le 4 del mattino l’aereo proveniente dal Belgio che trasportava i flaconi destinati al Nord Italia è atterrato all’aeroporto di Milano Malpensa. Nel corso della mattinata sono poi partiti dallo scalo i furgoni ... Leggi su tpi (Di mercoledì 30 dicembre 2020)inledelSonoinall’alba di oggi, mercoledì 30 dicembre, unacircadelsviluppato da-BioNTech, che daranno il sostanziale via alla campagna di vaccinazione di massa dopo la giornata simbolica del “Vaccine Day” dello scorso 27 dicembre. Poco dopo le 4 del mattino l’aereo proveniente dal Belgio che trasportava i flaconi destinati al Nordè atterrato all’aeroporto di Milano Malpensa. Nel corsomattinata sono poi partiti dallo scalo i furgoni ...

