Armato di pistola in pochi mesi compie 9 rapine, arrestato minorenne (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Nove rapine, tutte commesse da un minorenne. Armato di pistola prendeva di mira supermercati, spesso gli stessi, e bar di Casavatore (Napoli). Ma le immagini dei sistemi di videosorveglianza lo hanno incastrato. I Carabinieri della Stazione di Casavatore hanno dato esecuzione all'ordinanza di applicazione cautelare presso istituto di pena minorile emessa dal tribunale dei minori di Napoli nei confronti di un minorenne di Napoli per una serie di rapine compiute nei confronti di supermercati e tabaccherie del comune di Casavatore. Le indagini hanno permesso di ricostruire i numerosi episodi delittuosi, ben 9, commessi dal giovane, con lo stesso modus operandi ed Armato di pistola, che in una circostanza all'inizio del ...

