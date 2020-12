Argentina, l’aborto è legge (Di mercoledì 30 dicembre 2020) All’alba di mercoledì 30 dicembre il progetto di interruzione volontaria di gravidanza è diventato legge. Con 38 voti favorevoli, 29 contrari e un’astensione, l’Argentina è il più grande e influente dei paesi dell’America Latina a legalizzare l’aborto. Un passo importante nel paese d’origine di Papa Francesco, un segnale anche per tutti gli altri paesi dove la Chiesa cattolica influenza. Disegno di legge sull’aborto La Campagna nazionale sull’aborto (#AbortoLegal2020) ha iniziato il suo lungo percorso nel lontano 2005. Dopo una battuta d’arresto nel 2018, con il rifiuto del Senato (respinto 38 a 21), finalmente la battaglia ideologica e sociale si è conclusa con una vittoria storica. Il progetto di legalizzazione prevede l’interruzione volontaria fino alla 14a settimana, ma ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 30 dicembre 2020) All’alba di mercoledì 30 dicembre il progetto di interruzione volontaria di gravidanza è diventato. Con 38 voti favorevoli, 29 contrari e un’astensione, l’è il più grande e influente dei paesi dell’America Latina a legalizzare. Un passo importante nel paese d’origine di Papa Francesco, un segnale anche per tutti gli altri paesi dove la Chiesa cattolica influenza. Disegno disulLa Campagna nazionale sul(#AbortoLegal2020) ha iniziato il suo lungo percorso nel lontano 2005. Dopo una battuta d’arresto nel 2018, con il rifiuto del Senato (respinto 38 a 21), finalmente la battaglia ideologica e sociale si è conclusa con una vittoria storica. Il progetto di legalizzazione prevede l’interruzione volontaria fino alla 14a settimana, ma ...

