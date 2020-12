Argentina, il Senato approva la legalizzazione dell’aborto (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Il Senato in Argentina ha approvato la legge legalizzazione dell’aborto con 38 voti a favore a dispetto dei 29 contro In Argentina il Senato ha approvato con 38 voti a favore, a dispetto dei 29 contro, la legge sulla legalizzazione dell’aborto. Si tratta di una svolta storica che pone il paese tra i pochi in L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Ilinhato la leggecon 38 voti a favore a dispetto dei 29 contro Inilhato con 38 voti a favore, a dispetto dei 29 contro, la legge sulla. Si tratta di una svolta storica che pone il paese tra i pochi in L'articolo proviene da Inews.it.

