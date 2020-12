Argentina: da oggi l’aborto è legale. Le parole di Papa Francesco (Di mercoledì 30 dicembre 2020) In Argentina, da oggi, l’aborto è legale. Poco prima del verdetto, Papa Francesco aveva postato un tweet che – seppur non esplicitamente – sembrava far riferimento a ciò che stava avvenendo nella propria patria. Il tweet di Papa Francesco “Il Figlio di Dio è nato scartato per dirci che ogni scartato è figlio di Dio. È venuto al mondo come viene al mondo un bimbo, debole e fragile, perché noi possiamo accogliere con tenerezza le nostre fragilità”. Questo il tweet postato da Papa Francesco, proprio mentre nella sua patria il Senato – le Camere si erano già espresse a favore, lo scorso 11 dicembre – stava dibattendo sulla norma che avrebbe ufficialmente legalizzato l’aborto. Quindi, seppur il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 30 dicembre 2020) In, da. Poco prima del verdetto,aveva postato un tweet che – seppur non esplicitamente – sembrava far riferimento a ciò che stava avvenendo nella propria patria. Il tweet di“Il Figlio di Dio è nato scartato per dirci che ogni scartato è figlio di Dio. È venuto al mondo come viene al mondo un bimbo, debole e fragile, perché noi possiamo accogliere con tenerezza le nostre fragilità”. Questo il tweet postato da, proprio mentre nella sua patria il Senato – le Camere si erano già espresse a favore, lo scorso 11 dicembre – stava dibattendo sulla norma che avrebbe ufficialmente legalizzato. Quindi, seppur il ...

