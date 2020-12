Argentina, adesso l'aborto è legale (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Buenos Aires, 30 gen. (Adnkronos) - In Argentina il Senato ha legalizzato l'aborto fino alla quattordicesima settimana di gravidanza. Il disegno di legge, già approvato alla Camera, ha ottenuto il via libera del Senato con 38 voti a favore, 29 contrari e un astenuto. La notizia è stata accolta con entusiasmo dagli attivisti riuniti per ore davanti al Palazzo del Congresso di Buenos Aires. L'Argentina diventa così il quarto Paese dell'America latina a legalizzare l'aborto. Il progetto di legge sull'aborto è stato sostenuto dal presidente argentino Alberto Fernandez che aveva parlato di una ''Argentina ipocrita che nega l'aborto, così come negava l'omosessualità". Fernandez aveva quindi definito l'aborto un "problema di salute pubblica", ricordando che ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Buenos Aires, 30 gen. (Adnkronos) - Inil Senato ha legalizzato l'fino alla quattordicesima settimana di gravidanza. Il disegno di legge, già approvato alla Camera, ha ottenuto il via libera del Senato con 38 voti a favore, 29 contrari e un astenuto. La notizia è stata accolta con entusiasmo dagli attivisti riuniti per ore davanti al Palazzo del Congresso di Buenos Aires. L'diventa così il quarto Paese dell'America latina a legalizzare l'. Il progetto di legge sull'è stato sostenuto dal presidente argentino Alberto Fernandez che aveva parlato di una ''ipocrita che nega l', così come negava l'omosessualità". Fernandez aveva quindi definito l'un "problema di salute pubblica", ricordando che ...

ilpost : In Argentina adesso l’aborto è legale - Adnkronos : #Argentina, adesso l'#aborto è legale - TV7Benevento : Argentina, adesso l'aborto è legale... - lablegia : RT @ilpost: In Argentina adesso l’aborto è legale - TeoPadawan : In Argentina adesso l'aborto è legale - Il Post -