Argentina: aborto legale fino alla 14esima settimana (Di mercoledì 30 dicembre 2020) L’Argentina rende legale l’aborto fino alla 14esima settimana: “Oggi siamo una società migliore”, commenta il Capo dello Stato Alberto Fernandez L’Argentina ha depenalizzato l’interruzione di gravidanza fino alla 14esima settimana. Con 38 voti a favore, 29 contrari e un astenuto, giunti al termine di oltre dodici ore di dibattito, il Senato ha approvato la legge che… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di mercoledì 30 dicembre 2020) L’rendel’: “Oggi siamo una società migliore”, commenta il Capo dello Stato Alberto Fernandez L’ha depenalizzato l’interruzione di gravidanza. Con 38 voti a favore, 29 contrari e un astenuto, giunti al termine di oltre dodici ore di dibattito, il Senato ha approvato la legge che… L'articolo Corriere Nazionale.

ilpost : In #Argentina è stato approvato il disegno di legge che rende legale l'interruzione di gravidanza, nonostante l'opp… - Agenzia_Ansa : Svolta in #Argentina, legalizzato l'#aborto #ANSA - amnestyitalia : #BuoneNotizie #Argentina Il Senato ha approvato la legge che legalizza l'aborto. Una vittoria storica per i diritti… - tizianacairati : RT @Corriere: Argentina, svolta storica: legalizzato l’aborto. Sì del Senato dopo 12 ore di discussione - alsspo : RT @amnestyitalia: #BuoneNotizie #Argentina Il Senato ha approvato la legge che legalizza l'aborto. Una vittoria storica per i diritti dell… -