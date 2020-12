Ardea | proroga della concessione all’Idrica | Edelvais presenta un’interrogazione

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Questione Idrica ad, la consigliera di minoranza di Fratelli D’ItaliaLudovici. «La società IDRIC@s.p.a avrebbe chiesto unaall’amministrazione comunaleconvenzione diche scadrà il prossimo 20 settembre 2021 chiedendo un prolungamento di altri due anni». «La richiestasocietà IDRIC@ s.p.a sulla flessibilità di scadenzaconvenzione muoverebbe dalle difficoltà di rispettare il piano interventi entro la data del 20 settembre 2021 per il completamento del quale bisognerebbe aspettare, per l’appunto, il settembre del 2023 come richiesto dalla società stessa». «Per questo, attraversoda iscrivere all’ordine del giorno del ...