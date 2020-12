Aprilia: rapine, assalti ai portavalori e associazione mafiosa. Confiscato il patrimonio di un noto pluripregiudicato (Di mercoledì 30 dicembre 2020) La Polizia di Stato di Latina ha Confiscato patrimoni illecitamente accumulati. I poliziotti della Divisione Anticrimine della Questura di Latina e del Servizio Centrale Anticrimine di Roma hanno notificato ed eseguito i decreti di confisca nei confronti di MONTENERO Nino. Le indagini e l’operazione MONTENERO Nino di anni 64, residente ad Aprilia (LT) attualmente detenuto, è ritenuto un soggetto costantemente coinvolto in attività criminose, a partire dal 1972, e in rapporti di frequentazione e correità con altri soggetti dediti al crimine. Le numerose indagini a suo carico hanno fatto rilevare la vicinanza del MONTENERO ad altri pericolosissimi pregiudicati operanti nel basso Lazio ed in Campania, tra cui esponenti di vertice dei clan camorristici CONTINI, NUVOLETTA e GIONTA, divenendo sin da giovanissimo punto di riferimento per la gestione della ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 30 dicembre 2020) La Polizia di Stato di Latina hapatrimoni illecitamente accumulati. I poliziotti della Divisione Anticrimine della Questura di Latina e del Servizio Centrale Anticrimine di Roma hanno notificato ed eseguito i decreti di confisca nei confronti di MONTENERO Nino. Le indagini e l’operazione MONTENERO Nino di anni 64, residente ad(LT) attualmente detenuto, è ritenuto un soggetto costantemente coinvolto in attività criminose, a partire dal 1972, e in rapporti di frequentazione e correità con altri soggetti dediti al crimine. Le numerose indagini a suo carico hanno fatto rilevare la vicinanza del MONTENERO ad altri pericolosissimi pregiudicati operanti nel basso Lazio ed in Campania, tra cui esponenti di vertice dei clan camorristici CONTINI, NUVOLETTA e GIONTA, divenendo sin da giovanissimo punto di riferimento per la gestione della ...

