Appalto ‘Telesina’, Maglione: “Risultato importante, doveroso ringraziare Toninelli” (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Una buona notizia ha chiuso il 2020 nel Sannio. Nella giornata di ieri (leggi qui) l’Anas ha aggiudicato l’Appalto integrato (leggi qui) per la progettazione esecutiva e i lavori della ‘Telesina’ (per il primo lotto che va da Benevento a San Salvatore Telesino). A commentare positivamente la notizia è Pasquale Maglione, deputato del Movimento Cinque Stelle. Che scrive: “L’Appalto della progettazione esecutiva del tratto tra Benevento e San Salvatore Telesino della Caianello è un importante Risultato per il Sannio. È doveroso un ringraziamento all’ex Ministro Danilo Toninelli che durante il suo mandato è intervenuto per superare il blocco che insisteva sulla esecutività dell’opera a causa di una conferenza dei servizi ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Una buona notizia ha chiuso il 2020 nel Sannio. Nella giornata di ieri (leggi qui) l’Anas ha aggiudicato l’integrato (leggi qui) per la progettazione esecutiva e i lavori della(per il primo lotto che va da Benevento a San Salvatore Telesino). A commentare positivamente la notizia è Pasquale, deputato del Movimento Cinque Stelle. Che scrive: “L’della progettazione esecutiva del tratto tra Benevento e San Salvatore Telesino della Caianello è unper il Sannio. Èun ringraziamento all’ex Ministro Daniloche durante il suo mandato è intervenuto per superare il blocco che insisteva sulla esecutività dell’opera a causa di una conferenza dei servizi ...

NTR24 : Raddoppio ‘Telesina’, aggiudicato l’appalto per i lavori del 1° lotto - Italpress : RT @StradeAnas: #Campania Avanza il progetto della #Telesina ?Aggiudicato appalto integrato per la fase esecutiva. ????AD Simonini: “Un al… - StradeAnas : #Campania Avanza il progetto della #Telesina ?Aggiudicato appalto integrato per la fase esecutiva. ????AD Simonini… -