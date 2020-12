Anziano morto dopo il vaccino anti-Covid, Swissmedic rassicura: 'Non c'è un nesso' (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Speriamo che abbiano ragione: Swissmedic ritiene che non vi sia alcun nesso evidente fra il decesso di un ospite di una casa di cura lucernese, vaccinato contro il coronavirus, e il suo decesso ... Leggi su globalist (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Speriamo che abbiano ragione:ritiene che non vi sia alcunevidente fra il decesso di un ospite di una casa di cura lucernese, vaccinato contro il coronavirus, e il suo decesso ...

